Kajtezovic will Linie in Berndorf treu bleiben

Für Berndorf lief seit dem Aufstieg in die Gebietsliga noch nicht alles rund. Zwar wurde der Saisonauftakt in Leopoldsdorf mit 2:1 gewonnen, zu Hause mussten sich die Kruppstädter dann aber eine Woche später gegen Reisenberg geschlagen geben. Dazwischen wurde noch die erste Hürde im Meistercup gegen Lokalrivale Enzesfeld genommen. Richtig zufrieden war Trainer Albin Kajtezovic mit den Leistungen, ob der zwei Siege aber nicht.

Der 37-Jährige kündigte vor dem dritten Meisterschaftsspiel in Breitenau die eine oder andere Veränderung an. Diese erfolgten auch: Peter Katzenschlager und Fitim Vorfaj rückten in die erste Elf, zudem veränderte sich die Grundordnung von 4-2-3-1 auf ein klassisches 4-4-2. Die Änderungen sollten sich bezahlt machen, Berndorf siegte mit 3:2. „Wir haben viel mehr Spielzeit hineinbekommen. Es ist schön in der Gebietsliga solche Siege auswärts einzufahren. Wir haben eine Reaktion zur Vorwoche gezeigt. Ich bin echt zufrieden“, so Kajtezovic nach dem Spiel.

Einzig die beiden Gegentore waren Kajtezovic ein Dorn im Auge: „Wir haben zwar wieder zwei unnötige Tore bekommen, bei dem Aufwand, den wir mit unserer Spielweise aber betreiben, nehme ich die auch gerne auf meine Kappe.“ Kurios eigentlich, denn in der Berndorfer Viererkette finden sich wenige gelernte Verteidiger. Arlind Krasniqi spielte in Enzesfeld Stürmer, Leonard Iacob und Christofer Horvat könnten genauso offensiver im Mittelfeld agieren. Das sei aber genau der ausschlaggebende Punkt: „Bei uns spielen defensiv eigentlich fast nur Offensivspieler. Sie sollen die Bälle so nach vorne spielen, wie sie sie früher gerne bekommen hätten.“ An seiner Spielphilosophie will Kajtezovic auch wenig verändern: „Ich werde von meiner Philosophie nicht abweichen. Ich werde wenige Gegner beobachten und so aufstellen, dass ich glaube, gewinnen zu können. Wir werden versuchen gegen jede Mannschaft so zu spielen, wie wir Fußball spielen wollen.“