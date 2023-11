Lagler, Berndorfs Mann für alle Fälle

Seit Sommer schnürt Manuel Lagler seine Schuhe wieder dort, wo alles begann, beim SC Berndorf. Der Offensive begann in der Kruppstadt im Alter von sechs Jahren mit dem Kicken. Über Rapid, Wiener Neustadt (jeweils Nachwuchs) so wie die Landesligisten Bad Vöslau und Ortmann fand den Weg zurück. „Das ganze Umfeld hat mich extrem positiv aufgenommen. Leider war der Herbst etwas zerfahren. Wir haben den Ersten geschlagen, aber gegen den Letzten verloren. Es hat die Konstanz gefehlt, insgesamt war es aber in Ordnung“, zieht Lagler Bilanz nach der Rückkehr. Eine Rückkehr, die etwas ins Stocken geriert. Ein Bänderriss im Knöchel, den sich Lagler noch in Ortmann zuzog, bremste den 26-Jährigen zunächst: „Ich habe es wieder in der Offensive probiert, das hat leider nicht ganz funktioniert. Ich war noch nicht bei hundert Prozent.“

Der Kompromiss: Trainer Albin Kajtezovic setzte Lagler folgend auf anderen Positionen ein. Etwas weiter hinten und vor allem als Außenverteidiger, fand Lagler wieder zu alter Stärke. Der Hernsteiner bestätigt: „Jetzt bin ich wieder topfit und es geht auch in der Offensive wieder.“ Das stellte Lagler spätestens am Wochenende unter beweis. Beim 4:1-Sieg über Eggendorf stand er wieder in vorderster Front. Kurios: Wäre Tormann Thomas Tannert ausgefallen, wäre Lagler sogar zum Handkuss auf der Torhüterposition gekommen: „Damit hätte ich glaube ich wirklich auf jeder Position gespielt.“

Torerfolg blieb ihm zwar verwehrt, trotzdem war Lagler einer der wichtigen Faktoren für den ersten Heimsieg der Saison. „Das war extrem wichtig für die Mannschaft. Jetzt können wir mit einem guten Gefühl in die Winterpause gehen“, so Lagler.

Im Frühjahr erhofft sich der 26-Jährige einen Platz unter den Top-Fünf. „Jeder kann jeden schlagen. Am besten will ich keine Partie mehr verlieren, vor allem zu Hause“, schmunzelt Lagler.