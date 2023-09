Mit Sieg den ersten Heimsieg anvisiert

Der SC Berndorf ist ideal in die neue Saison gestartet. Zum Auftakt feierten sie einen Sieg bei Leopoldsdorf bei Wien und drei Tage später kamen sie im NÖ-Meistercup im Elferschiessen eine Runde weiter. Dann gab es eine Niederlage, gefolgt von einem weiteren vollen Erfolg. Nach zwei Spielen ohne Dreier konnten die Berndorfer am vergangenen Spieltag wieder voll anschreiben. Bei der SC Fortuna Wiener Neustadt gab es einen knappen 2:1-Auswärtssieg. „Erste Halbzeit haben beide Mannschaften echt top gespielt, zweite Halbzeit hat Wiener Neustadt mehr für das Spiel gemacht. Wir konnten das Ergebnis zum Glück halten. Das war kämpferisch die beste Leistung, seit ich in Berndorf bin“, schwärmte Trainer Albin Kajtezovic von seiner Mannschaft und der Leistung.

In der Tabelle ist alles momentan sehr eng beisammen. Wenn man die Tabelle in zwei Hälften teilt, sind die ersten sieben Mannschaften nur durch fünf Punkte voneinander getrennt. Die Berndorfer liegen aktuell mit zehn Zählern auf Platz sechs. „Wir können zufrieden sein. Dennoch schaut man demütig nach so einem Sieg auf die verlorenen Punkte. Das tut dann schon weh“, ist der Trainer zufrieden, trauert aber dennoch mehr möglichen Zählern nach. Am kommenden Spieltag geht es zuhause gegen den Tabellenführer Bad Fischau-Brunn. Auf heimischer Anlage hat Berndorf bisher noch keinen vollen Erfolg eingefahren. Das weiß auch Kajtezovic: „Wir gehen in das Spiel, um zu gewinnen und zum ersten Mal in dieser Saison zuhause voll zu punkten. Alles andere steht nicht zur Debatte.“