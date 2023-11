Beim Comeback gleich wieder ausgefallen

In Hirschwang kämpfen im Moment mehrere Spieler mit Verletzungen oder sind noch nicht ganz fit. Peter Kaltenegger sieht aber den Willen in den Gesichtern: „Man merkt, dass alle helfen wollen trotz Schmerzen. Da muss man Respekt zollen.“ Zu früh war der Einsatz von Stefan Vollnhofer. Der Mittelfeldmann gab nach seiner Knöchelverletzung sein Startelf-Comeback, beendete das aber nach 20 Minuten wieder. „Vollnhofer ist gleich in der ersten Situation überknöchelt. Er ist sicher wieder fraglich. Er hat zu früh angefangen, weil er unbedingt den Erfolg mit der Mannschaft haben will“, so der Coach.