Herbstmeister, aber bodenständig

Hirschwang ist Herbstmeister. Zwar ist das noch kein Titel, aber ein mehr als starkes Ausrufezeichen aus dem oberen Schwarzatal. Mit dem 1:0-Erfolg im Top-Spiel in Marienthal sicherte sich die Mannschaft von Trainer Peter Kaltenegger die Winterkrone, kann sich zumindest bis Mitte März Tabellenführer der Gebietsliga nennen. „Es war eine gute Saison bisher. Hätten wir das vorher gewusst, hätten wir das mit sehr großer Freude so genommen“, so Kaltenegger, der im Herbst dennoch Kritikpunkte findet, aber im Großen und Ganzen zufrieden ist: „Wir haben Punkte liegen gelassen, aber da nach zu jammern wäre vermessen.“Jetzt will Hirschwang

auch auf Platz eins bleibenDer Herbstmeister ist für den Trainer und auch für die Mannschaft etwas schönes, dennoch wissen alle, dass noch nichts gewonnen wurde. „Wir wissen, dass es eine gute Saison war, aber bleiben bodenständig. Wir sind demütig und dankbar“, so Coach Peter Kaltenegger, der weiter meint: „Wir wissen woher wir kommen und wissen was wir können. Nächstes Jahr werden wir hart arbeiten und wo wir am Ende stehen, sehen wir dann.“

Ob zumindest gefeiert wird? „Wir haben nächste Woche eine Veranstaltung. Das Fest hätte es sowieso gegeben, da es der Verein ausrichtet. Da werden hoffentlich viele Leute kommen und mit uns feiern“, so Kaltenegger. Der SC Hirschwang veranstaltet im Schloss Reichenau eine Junkerei. Start ist am Samstag um 17 Uhr mit steirischen Weinen und Live-Musik. „Der Herbstmeister selbst wird aber nicht gefeiert“, stellt Kaltengger nochmal klar.

Mit dem ersten Platz zur Halbzeit hat die Hirschwanger Mannschaft das ausgesprochene Saisonziel des Vereins übertroffen. „Das Ziel war Top-Fünf, jetzt haben wir haben übers Jahr gesehen einen Schnitt von über zwei Punkten“, so der Coach, der sich selbst mit seinem Team, spätestens jetzt, ein anderes Ziel gesetzt hat: „Mein Ziel und das der Mannschaft ist es aber ganz vorne zu stehen.“ Ein Problem stellt das im Verein aber nicht dar. „Der Vorstand wird uns da auch nichts in den Weg legen. Da blockiert oder bremst keiner. Das ist schön zu sehen, dass sich alle über den Titel freuen würden“, so der Herbstmeister-Coach, der aber nichts verschreien will: „Das ist alles noch Zukunftsmusik.“