Hirschwang verstärkte sich punktuell

In Hirschwang gab es nach einer zufriedenstellenden Saison keinen übermäßigen Handlungsbedarf. Der bekannteste Abgang ist mit Sicherheit Legionär Jakub Petr. Zusätzlich stehen Murat Karaaslan, Edison Rexha und Stefan Brandstätter aus dem Kader der Vorsaison nicht mehr zur Verfügung. Mit vier Spielern weniger geht Trainer Peter Kaltenegger aber nicht in die Saison. Mit Stefan Vollnhofer kehrt sogar ein echter Kracher zurück an die Rax. Er kickte von 2017 bis Sommer 2022 bereits in Hirschwang. In der letzten Saison war Vollnhofer Stammspieler in der Regionalliga beim USV Scheiblingkirchen, kam zu ganzen 38 Einsätzen für die erste Mannschaft, 31 davon waren Pflichtspiele.

Mit dem Karriereende von Urgestein Stefan Brandstätter brauchte Hirschwang auch einen neuen Ersatztormann, wurde dabei in Gloggnitz fündig. „Er soll Panda (Anm. Sebastian Stummer) mehr fordern und werden versuchen, dass er ab und zu auch spielt“, so Trainer Peter Kaltenegger.