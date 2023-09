In Überzahl übermotiviert

Hirschwang sah gegen Leopoldsdorf bereits wie der sichere Sieger aus. Nach 80 Minuten stand es 1:0 für die Elf von der Rax und war nach einem Ausschluss sogar in Überzahl. „Mit einem Mann mehr, wollten wir dann das zweite machen und sind nicht mehr so gut gestanden. Das war nicht notwendig“, kritisiert Trainer Peter Kaltenegger, dessen Mannschaft gegen elf Leopoldsdorfer gut verteidigte und nichts zugelassen hatte.

In der 87. Minute wurde Hirschwang für den Übermut bestraft, kassierte noch den Ausgleich. „Sie hatten vorher wenig Ideen, aber dann ging ein Pass durch und der Stürmer läuft alleine aufs Tor und macht ihn leider“, beschreibt Kaltenegger. Leopoldsdorf hätte sich kurz darauf sogar noch den Sieg sichern können: „Dann hatten sie nochmals so eine Chance. Da ist es sich aber ausgegangen.“ Hirschwangs Libor Zondra hatte dann zwar noch den Sieg am Fuß, brachte den Ball aus kurzer Distanz aber genau auf den Goalie der Gegner.

Das Endergebnis geht für den Coach über 90 Minuten in Ordnung, ist sich aber sicher, dass der Punktverlust nicht mehr notwendig war: „Wenn man sich die Spielanteile ansieht, geht's in Ordnung. Wir haben aber viel richtig gemacht und es ist bitter nach einer 1:0-Führung und einem Mann mehr am Feld.“ Dennoch ist die Mannschaft von der Rax seit vier Wochen ungeschlagen. „Es zählt jeder Punkt. Wir weinen den Punkten nicht nach und wollenn wieder voll anschreiben nächste Woche“, gibt sich Kaltenegger selbstbewusst.