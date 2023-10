Neue Ausfälle, neue Chancen

Zu den drei Langzeitausfällen kommen nun zwei neue Ausfälle hinzu. Hirschwangs Kader wird immer kleiner. Gegen Berndorf werden gleich fünf Spieler, unter anderem auch Leistungsträger fehlen. Neben den verletzten Stefan Vollnhofer, Patrick Wedl und Manuel Funovics ist Libor Zondra gesperrt und Dominic Brandstätter mit seiner Ausbildung verhindert. „Wir sind aber entspannt. Die jungen können sich so beweisen. In den ersten spielen waren es wenige Minuten, aber sie sind jetzt da. Sie nutzen ihre Chancen“, meint Trainer Peter Kaltenegger.

Schon in den letzten beiden Spiele stand zum Beispiel Kilian Brenner in der Startelf. „Er hat da gute Spiele gemacht und auch Altin Hasi oder Marco Maldet haben das zuletzt gut gemacht nach der Einwechslung", so Kaltenegger, der mit der Mannschaftsleistung gegen Baden zufrieden war: „An einem Tag, wo wir lange in Unterzahl waren, haben wir Moral bewiesen und gewonnen."