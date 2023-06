Starke Premieren-Saison

Für Hirschwang war es am Ende eine starke erste Saison in der Gebietsliga. Platz fünf steht in der Endtabelle zu Buche. Für den Aufsteiger eine beachtliche Leistung, verspielte man erst in den letzten Minuten Rang drei. „Unser Ziel waren die Top 5 und das haben wir erreicht. Wir haben uns gut verkauft“, so Trainer Peter Kaltenegger.

Der Start hingegen war aber noch sehr durchwachsen. Der Titel in der 1. Klasse Süd berechtigte den SC Hirschwang zur Teilnahme am Admiral-NÖ-Cup. Dort war die Reise schnell wieder vorbei. Berndorf zeigte der Kaltenegger-Elf die Grenzen auf. Gleich in der ersten Runde musste man sich dem diesjährigen 1. Klasse-Meister mit 1:3 geschlagen geben. Auch in der Meisterschaft gab es in den ersten vier Runden noch keinen vollen Erfolg. In der fünften Runde, auswärts bei Marienthal, gelang der erste „Dreier“, dem noch einige weitere Siege folgen sollten. In der Hinrunden-Tabelle fand sich Hirschwang auf dem guten sechsten Platz wieder.

Ohne die Anlaufschwierigkeiten aus dem Herbst ging es ins Frühjahr. Lediglich Meister Ebreichsdorf sammelte mehr Punkte. Hirschwang musste nur zwei der 13 Partien an den Gegner abgeben und sammelte 25 Punkte. Gleich viel wie die zweitplatzierten Juniors aus Wiener Neustadt, die jedoch das bessere Torverhältnis zu verbuchen haben. Wir haben in der Rückrunde einigen jungen Spielern die Chance gegeben. Das wollen wir auch so weiterführen nächstes Jahr“, so Kaltenegger.

In der abgelaufenen Gebietsliga-Saison erzielte Hirschwang 65 Treffer. Ganze 50 davon gehen auf das Konto der drei Offensivstars Besnik Murseli (21 Tore), Hasan Duman (19) und Libor Zondra (10).