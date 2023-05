Verletzungssorgen bei Murseli und Co

Hirschwangs Trainer Peter Kaltenegger muss in den nächsten Wochen auf den ein oder anderen Leistungsträger verzichten. Mittelfeldmann Martin Holzer musste bereits beim regulären Wochenendtermin gegen Trumau verletzungsbedingt passen. Er zog sich im Vorfeld der Partie einen Muskelfaserriss in der unteren Bauchregion zu. Er wird vier Wochen fehlen.

Mindestens genauso hart für die Hirschwanger ist der Ausfall des Top-Torschützen. Besnik Murseli stand gegen Trumau noch am Platz, verletzte sich noch in der ersten Hälfte. Er stand zwar noch länger am Rasen, doch war danach klar, dass eine längere Pause anstehen wird. Der 18-Tore-Mann und somit Führender in der Torschützenliste der Gebietsliga muss vier bis sechs Wochen pausieren. Bitter, dauert die Meisterschaft nur noch knapp sieben Wochen. „Er hat einen Bänderriss im Sprunggelenk“, kommentiert Trainer Peter Kaltenegger die Verletzung und muss ab sofort ohne den Offensivmann in der Startelf zurechtkommen.

Ebenfalls pausieren muss Defrim Ceka mit muskulären Problemen am Oberschenkel. „Er wird mindestens zwei Wochen nicht dabei sein können“, so Kaltenegger, der ihn gegen Trumau noch einwechselte und später wieder runter nahm und weiter meint: „Da er das jetzt schon zwei Wochen mitzieht, macht er jetzt eine Pause.“