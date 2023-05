„Wir sind mehr als nur ein paar Namen“

Der SC Hirschwang empfängt am Freitagabend das abgeschlagene Tabellenschlusslicht aus Guntramsdorf. Gegen den Letzten der Gebietsliga Süd/Südost muss Coach Peter Kaltenegger aber auf mehrere wichtige Spieler verzichten.

Weiterhin fehlen wird Top-Goalgetter Besnik Murseli mit einer Knöchelverletzung, die er sich bereits im Spiel gegen Trumau in der Vorwoche zugezogen hat. „Er kann es aber in den nächsten Wochen noch zurückschaffen in das Team. Er sollte vielleicht schon nach drei oder vier Wochen wieder fit sein“, so Peter Kaltenegger, der auf eine schnelle Rückkehr seines Offensivspielers hofft.

Holzers Saison ist gelaufen

Ein anderer bekannter Name wird jedoch sicher bis zum Saisonende fehlen. „Bei Martin Holzer dauert es noch bis zu acht Wochen, bis er wieder dabei sein kann. Der wird nicht mehr spielen bis zum Sommer.“ Dazu kommt, dass Holzers nomineller Ersatzmann Manuel Funovics gegen Bad Fischau nach einem Foul die Rote Karte sah und der starke, wichtige Mittelstürmer Libor Zondra in der Schlussphase mit Gelb-Rot vom Platz musste. Beide müssen gesperrt zusehen. Fraglich ist auch Defrim Ceka, der aber fit werden könnte. Mit Sicherheit wieder dabei sein wird Murat Karaaslan, der in der letzten Partie krankheitsbedingt passen musste.

Angst vor einem Misserfolg gegen den Nachzügler hat Trainer Peter Kaltenegger trotz allem nicht. „Wir haben noch immer genügend andere Spieler bei uns. Wir haben unter anderem auch noch einen Hasan Duman am Platz, der immer gefährlich sein kann. Wir sind nicht nur Zondra oder Murseli, wir sind eine Mannschaft. Und dann werden eben wieder andere die Chance bekommen, die sie nutzen können“, erklärt der Coach, der weiter meint: „Das ist auch schon in den letzten Wochen so, dass sich andere beweisen können in der Formation.“