Trainer geht, neuer Sportplatz kommt

„Wir wollten der Mannschaft unsere Handschrift mitgeben. Wir haben es geschafft, dass sie wieder an sich glauben“, verabschieden sich Cheftrainer Thomas Haidner und sein Kollege Antoniu Geormaneanu vom SC Leopoldsdorf. Mit Ende der Saison möchten sie sich neu orientieren. Die Gründe? „Um den nächsten Schritt zu machen, muss der Kader erweitert werden. Leider möchten sich einige Spieler verändern und andere stehen aufgrund von Ausbildungen nicht mehr so oft zur Verfügung. Der Fokus des Vereines liegt außerdem am Stadionbau“, erläuterte Haidner seinen Schritt.

Sportleiter und Sponsor Richard Krammer zeigte sich von der Aussage überrascht. „Er hat mir gesagt, dass er eine Auszeit braucht, weil ihm alles zu viel wird. Er hat beruflich viel zu tun.“ Krammer weiß, dass der Bau der neuen Sportanlage gegenüber des Golfplatzes den Verein ziemlich beschäftigt. „Eine derart große Anlage kommt nicht alle Tage. Vielleicht haben wir ihn zuletzt ein wenig vernachlässigt“, bestätigt der Sportleiter, dass einige Spieler, die auch im Vorstand sind, Trainingseinheiten sausen lassen mussten, da wichtige Treffen mit Gemeinderäten stattfanden. „Er hat aber gute Arbeit geleistet. Wir können nichts schlechtes sagen“, betonte Krammer.

Im Oktober sollen die Arbeiten des 5,8 Millionen Euro-Projektes beginnen. Neben dem Hauptspielfeld werden ein Kunstrasen- sowie ein Trainingsplatz entstehen. Dazu kommt das Hauptgebäude mit Kantine und sechs Kabinen. Der alte Fußballplatz wird um 16 Millionen Euro verkauft. Es werden neue Wohnhausanlagen entstehen.

„Wir wollen keine Söldnertruppe“

Mit 1. Juli 2024 dürfen die Leopoldsdorfer die alte Sportanlage nicht mehr betreten. „Bis dahin hoffen wird, dass die neuen Plätze fertig sind“, berichtete Krammer, dass der SC Leopoldsdorf dann auch einen neuen Mietvertrag mit der Gemeinde abschließen wird.

Für die nächste Saison sucht der Klub Verstärkungen und ist derzeit mit mehreren Spielern im Gespräch. Ein Stürmer wird dringend benötigt. „Wir wollen aber keine Söldnertruppe“, betonte Krammer und ist froh, dass jene fünf Ergänzungsspieler, die noch vor kurzem Wechselgedanken hegten, nun doch in Leopoldsdorf bleiben. Ein Wechsel ist fix: Kilian Chyla dockt bei Ebreichsdorf an. Elyes Balti liebäugelt außerdem mit einem Wechsel zu Mannswörth.