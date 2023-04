Emerschitz-Elf klebt Pech an den Schuhen

Werbung

Langsam aber sicher steigt der Druck für den SC Maria Lanzendorf. Der Aufsteiger hat in den drei Spielen im Frühjahr noch nicht angeschrieben. Und in der Tabelle leuchtet ein Horror-Szenario auf: Drei Absteiger sind möglich! „Ich habe von Anfang an davor gewarnt, dass wir in Gefahr kommen können, wenn wir nicht gleich punkten“, sah Coach Andreas Emerschitz das Unglück vor seinem geistigen Auge kommen. Die Bilanz seiner Maria Lanzendorfer schaut derzeit nicht gut aus, die Leistungen am Platz aber sehr wohl. Im Spiel bei den Wiener Neustadt Amateuren gab es Zeitpunkte genug, um moralisch auseinander zu fallen: Vergebener Elfer, Fehler in der Abwehr und ein Rückstand von 1:5 zum Beispiel. Und trotzdem: Die Emerschitz-Elf kämpfte sich stets zurück und überwand jeden Rückschlag.

Volle Kraft voraus fürs Spiel gegen Wiener Neudorf

Die Moral und der Einsatz stimmen, die Ergebnisse nicht. „Genau so sieht es momentan bei uns aus. Uns passieren derzeit Sachen, die nur geschehen, wenn du in der Tabelle hinten stehst“, seufzte Emerschitz.

Er bleibt aber guter Dinge, dass die zählbaren Erfolge zurückkommen. Jetzt steht die wichtige Partie gegen Wiener Neudorf an (Freitag, 19:30 Uhr). „Wenn wir so auftreten wie gegen Baden und Wr. Neustadt, haben wir gute Chancen“, ist Emerschitz optimistisch. Zumal Djuro Mihaljica zuletzt sein erfolgreiches Comeback gab und wieder am besten Weg zurück ist. Und nicht zu vergessen Peter Zelinsky. Er ist nach abgesessener Gelbsperre gegen Wiener Neudorf wieder dabei.