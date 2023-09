Der „kleinste Klub“ im Höhenflug

Der SC Reisenberg zeigte eine passende Reaktion auf das 1:4 in Hirschwang aus der Vorwoche. Beim Derby gegen Himberg ließen sie dem Gegner beim 4:0 kaum eine Chance. „Die Rückkehr unserer Topspieler Dezider Egri und Alfred Werner war mit Sicherheit ein Faktor, aber auch, dass sie sehr konzentriert ans Werk gegangen sind und unsere Duelle gewannen“, sagte Trainer Patrick Kasuba. Für seine Truppe war es der zweite Heimsieg in Folge und dabei blieben sie auch ohne Gegentor.

Die Reisenberger stehen aktuell auf dem dritten Platz in der Tabelle. Auf Tabellenführer Bad Fischau-Brunn fehlen nur vier Zähler. „Ich bin mit der aktuellen Situation und dem dritten Tabellenplatz sehr zufrieden. Man darf nicht vergessen, dass wir der kleinste Klub in der Liga sind. Haben keinen Unterbau, den kleinsten Kader, mussten im Sommer einige Spieler abgeben und bekamen keinen Spieler dazu, ausgenommen Hofbauer“, bilanziert der Trainer sehr glücklich.

In der kommenden Runde wartet ein Auswärtsspiel gegen Kirchschlag auf den SC. „Nachdem sie eine herbe Klatsche erlitten haben, ist damit zu rechnen, dass sie umso motivierter in dieses Spiel gehen werden. Wir sind aber in der Lage, auch dieses Spiel auf Sieg anzugehen. Die kommende Trainingswoche wird mir zeigen, welche Besetzung mir zur Verfügung stehen wird“, sagte Kasuba. Zum Schluss gibt der Trainer noch Folgendes zu Protokoll bezüglich der Ziele: „Wir haben bereits gegen die Topteams der Liga gespielt. Wir sehen uns trotzdem als Punktesammler im Abstiegskampf, auch wenn es uns aus der aktuellen Position mental leichter fällt.“