Kleiner Kader kämpft auf Acker

Mit acht Abgängen speckte der SC Reisenberg den, wie Trainer Patrick Kasuba meinte „aufgeblähten“ Kader im Sommer klar ab. Der Großteil der ersten Elf konnte jedoch gehalten werden. Das stimmt Kasuba positiv, der gibt jedoch zu: „Den einen oder anderen Spieler hätte ich noch gerne gehalten. Aber es ist wie es ist.“ Die Reisenberger setzen heuer also auf eine kleine eingespielte Einheit und das mit Abstrichen bis jetzt auch erfolgreich: Vier der ersten fünf Testspiele wurden souverän gewonnen. Nur gegen Essling setzte es eine deftige 1:6-Niederlage. Kasuba kann mit der Vorbereitung zufrieden sein: „Wir steigern uns von Woche zu Woche. Die Meisterschaft kommt immer näher und unser Fokus liegt, auch bedingt durch den eher kleinen Kader, vor allem auf den Testspielen.“

Kilicaslan, einer der stärksten Spieler der Liga

In der abgelaufenen Saison 2022/23 schlitterte Reisenberg in den Tabellenkeller, konnte das Abstiegsgespenst mit einem starken Frühjahr aber wieder vertreiben. Sollte die erste Elf die gesamte Saison über fit bleiben, kann Reisenberg eine gute Rolle in der Liga spielen. Es sind Spieler wie Vorjahres-Torschützenkönig Alfred Werner oder Arif Kilicaslan, die aus dem Reisenberger-Kollektiv noch einmal herausstechen und den Unterschied ausmachen können. Kilicaslan traf im Test gegen Klein-Neusiedl gleich dreifach, Kasuba weiß, was er an dem 26-Jährigen hat: „Er ist ein Spieler, der viele Chancen kreiert und auch selbst zu vielen kommt. Für mich ist er einer der stärksten Spieler der Liga.“ Muss Reisenberg auf solche Spieler verzichten, kann es auch schnell ungemütlich werden. Diesem Risiko ist sich Coach Kasuba bewusst: „Wir können jeden in der Liga schlagen. Durch den kleinen Kader ist aber jeder Spieler enorm wichtig. Fehlen uns gleich mehrere, kann es auch schnell nach unten gehen.“

Reisenberger Platz könnte zur Festung werden

Ein Ass könnte die Kasuba-Elf für kommende Saison noch im Ärmel haben: Die etwas bescheidenen Platzverhältnisse in Reisenberg. „Die waren in der Vergangenheit auf jeden Fall ein Faktor und werden es auch in Zukunft sein. Wir kennen unseren Platz und auf dem ist es nicht immer möglich, Situationen spielerisch zu lösen, aber dass wissen wir. Der Verein ist sehr bemüht den Platz in Schuss zu halten, aber das kann sich nicht von heute auf morgen ändern.“ Ergebnistechnisch war der Unterschied in der abgelaufenen Saison jedoch nicht eklatant: 18 und damit zwei Zähler mehr als auswärts, holte man vor eigenem Publikum.