Reisenberg, das Überraschungsteam

Jahrelang gab es für Reisenberg im Derby gegen Nachbar Marienthal wenig zu holen. Mittlerweile haben sich die Zeiten geändert: Aus den letzten fünf Duellen konnten die Reisenberger drei für sich entscheiden. So auch am Wochenende. Trotz namhafter Ausfälle von Spielern wie Kapitän und Goalgetter Alfred Werner, der eine Gelb-Rot-Sperre absitzte, siegten die Reisenberger mit 1:0. Marienthal, zu diesem Zeitpunkt noch Tabellenführer, schaffte es nicht den Reisenberger Abwehrriegel zu durchbrechen. Trainer Patrick Kasuba riskierte in der Schlussphase, das wurde belohnt. Alexander Thurner traf nach rund 80 Minuten zum entscheidenden 1:0. „Mittlerweile rennt es für uns ganz gut gegen Marienthal. Ich bin selber etwas überrascht, wie souverän und abgeklärt unser Auftritt war“, freute sich Kasuba über den Sieg.

Kasuba will Spielstil verfeinern

Wohl nur die kühnsten Reisenberger Fans trauten ihrer Mannschaft zu, nach fünf Runden mit zehn Punkten auf Rang vier zu stehen. „Ich glaube, dass wir zurecht gerade da stehen“, so Kasuba, der ob der guten Form seiner Mannschaft aber am Boden bleibt: „Das sind wichtige Punkte gegen den Abstieg. Nach oben und unten hin ist weiterhin viel möglich.“

Spielerische Feuerwerke zünden die Reisenberger selten, effektiv ist der Spielstil bis jetzt aber allemal. „Unser Spielstil, hat sich aus den Saisons, in denen wir im Abstiegskampf gesteckt haben entwickelt. Deshalb müssen wir schauen, dass wir so schnell wie möglich in eine gesicherte Position kommen, um auch an unserem Spielstil zu arbeiten“, so Kasuba, der noch auf den einen oder anderen Punkt in der Hinrunde hofft, um „Ohne Kopfweh in den Winter zu gehen.“