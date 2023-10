Schiri-Frust bei Reisenberg-Coach

Nach der 1:2-Niederlage gegen Fortuna Wr. Neustadt II war Reisenberg-Trainer Patrick Kasuba ganz und gar nicht gut auf Schiedsrichter Johan Usrael zu sprechen. Der Reisenberg-Trainer war vor allem in der zweiten Halbzeit nicht mit der Linie des Unparteiischen d'accord.

Nach dem Wr. Neustädter Treffer zum 2:1 stellten die Reisenberger taktisch um, nahmen Risiko und zogen beide Innenverteidiger in die Offensive. Die Gäste aus Wr. Neustadt halfen sich in dieser Phase des Spiels vor allem mit taktischen Fouls. Sanktioniert wurden die, nach Meinung des Reisenberg-Trainers, aber nur zu selten.

Als Alexander Blaha dann nach 86 Minuten wegen Kritik die Gelbe Karte sah, gingen die Wogen hoch. Neben Kasuba, der sich zwei Mal Gelb abholte, sahen auch Masseur Florian Neuhold und Obmann Stellvertreter Klaus Jost die Rote Karte. Nur wenige Augenblicke später wurde Arif Kilicaslan im Strafraum gelegt, die Pfeife blieb jedoch stumm. In der Folgeaktion sah Reisenberg-Keeper Bernhard Reiter nach Torraub sogar noch die Rote Karte. „Mit der Niederlage können wir leben, aber es ist ärgerlich, dass der Schiedsrichter am Ende so einen Einfluss gehabt hat“, meinte Kasuba nach dem Spiel.

Schon in den vergangenen Wochen fühlte sich der 46-Jährige ungerecht behandelt. Einen möglichen Grund dafür sieht Kasuba auch im schlechten Ruf, den seine Mannschaft scheinbar genießt: „Der Schiedsrichter meinte, es hätte sich wieder bestätigt, dass es bei uns in Reisenberg zugeht. Wir wissen, dass es dieses Gerücht gibt und das wir so gesehen werden. Genau deswegen waren wir bedacht, ruhig zu bleiben. Leider hat der Schiedsrichter seinen Teil dazu beigetragen, dass es noch hitzig wurde.“