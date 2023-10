Werner-Ausfall sorgt für Schock

Es war ein spannendes Spiel zwischen Reisenberg und Tabellenschlusslicht Eggendorf. Nach 75 Minuten erlöste Arif Kilicaslan die Hausherren mit seinem Treffer zum 1:0. Lange währte der Jubelschrei aber nicht. Nur fünf Minuten später verletzte sich Torgarant Alfred Werner ohne Fremdeinwirkung am Knie. „Es hat einen lauten Schnalzer gegeben und ich stand richtig unter Schock“, erinnert sich der 38-Jährige. Sofort wurde die Rettung verständigt und „Fredl“ ins Krankenhaus Baden eingeliefert. Eine genaue Diagnose steht noch aus, erster Verdacht ist aber, dass das Kreuzband beleidigt wurde. „Den Umständen entsprechend geht es mir gut, aber ich bin richtig leer. Ich werde einmal die MR-Untersuchung abwarten und dann sehen ob und wie es weitergeht“, so Werner, der sich für den ganzen Zuspruch bedanken will: „Jeder hat mir mit Rat und Genesungswünschen zur Seite gestanden. Das hat mir imponiert.“