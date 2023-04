Tekinsoy mit Triplepack

Werbung

01.04.2023 16:30

SC Wr. Neustadt Juniors - Guntramsdorf 5:1. Die Partie war erst zwei Minuten alt, da brachte Erkut Tekinsoy die Wiener Neustädter Juniors bereits mit 1:0 in Front. „Den Start ins Spiel haben wir uns ganz anders vorgestellt“, knurrte Guntramsdorf-Coach Michael Hartl. Mit Fortlauf der Partie fanden die Gäste besser rein, kamen durch Manuel Hanyka nach 21 Minuten zum 1:1-Ausgleich. „Danach hätten wir es staubiger spielen müssen, hatten ein, zwei weitere gute Chancen“, meinte Hartl. Doch dann setzte sich die Qualität der Juniors wieder durch. Tekinsoy sorgte nach einer halben Stunde für das 2:1, Eray Mehmedali legte drei Minuten später das 3:1 nach.

„Verdiente Niederlage“

Vom Toreschießen hatte Erkut Tekinsoy auch nach der Pause nicht genug. Zwei Minuten nach Wiederbeginn schoss er mit seinem dritten Tor zum 4:1. Lenz Honc stellte mit dem 5:1 nach 75 Minuten den Endstand her. „Wenn du in Wiener Neustadt vier Tore wegen Eigenfehler bekommst, dann hast du dir so eine Niederlage definitiv verdient“, haderte Hartl mit der Leistung seiner Mannschaft. Der Klassenerhalt wird für das Schlusslicht damit immer unwahrscheinlicher. „Solange es möglich ist, werden wir alles tun“, bekräftigt Hartl.

Tore: Heim Lenz Honc (75.), Heim Eray Mehmedali (33.), Heim Erkut Tekinsoy (2.), Heim Erkut Tekinsoy (30.), Heim Erkut Tekinsoy (47.), Gast Manuel Hanyka (21.)

SC Wr. Neustadt Juniors: Dave Ortner, Lukas Toifl, Samir Marhosevic, Erkut Tekinsoy, Eray Mehmedali, Ilkay Zorlu, Daniel Dzajic, Oliver Dzajic, Tolga-Han Güzel, Birol Aydin, David Hofer, Francios Uriel D´ecclesiis Benitez, Anil Sakar, Christopher Tvrdy, Amin Mahmoudi, Lenz Honc, Mustafa Uysal, Amin Mahmoudi (73. statt David Hofer), Anil Sakar (73. statt Tolga-Han Güzel), Lenz Honc (73. statt Birol Aydin), Mustafa Uysal (78. statt Ilkay Zorlu), Christopher Tvrdy (88. statt Eray Mehmedali)

Guntramsdorf: Matijas Schreiber, Gerald Lintner, Valentin Feher, Stefan Mjka, Daniel Brunnhofer, Manuel Hanyka, Marcell Maglica, Matthias Grassl, Oliver Okelmann, Josef Ehrenberger, Patrik Puskas, Alexander Egger, Alexander Maximilian Mahrle, Peter Kretl, Ermin Tutic, Lucca Zacharias Haller, Felix Eitler, Felix Eitler (63. statt Josef Ehrenberger), Ermin Tutic (68. statt Gerald Lintner), Lucca Zacharias Haller (78. statt Patrik Puskas), Alexander Egger (78. statt Daniel Brunnhofer)

Karten: Valentin Feher (32. Gelb Foul), Gerald Lintner (40. Gelb Foul), Valentin Feher (73. Rot Foul)