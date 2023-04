Punkteteilung zwischen Juniors und BAC

Juniors - Casino Baden 0:0. Enttäuschung suchte man bei Casino Baden nach der Nullnummer bei den Juniors vergeblich. Denn bisher gewann der BAC unter Coach Werner Hasenberger alle Spiele - bis es eben das Unentschieden gab. „Ganz im Gegenteil, das war großartig was passiert ist“, streute Hasenberger seinem Team Rosen. Denn obwohl die Wiener Neustädter über weite Strecken dominierten, verteidigten die Badener aufopferungsvoll, machten so die vielen Ausfälle wett. So musste etwa Denis Husejnovic, der eigentlich seine Karriere beendete und als sportlicher Leiter fungiert, in der Startelf aushelfen. Vor allem nach einer halben Stunde vergaben die Hausherren eine Riesenchance auf die Führung, setzten die Kugel aber am Tor vorbei. Das entscheidende Tor sollte keinem der beiden Teams gelingen. „Ich muss jeden Spieler loben, wir haben super verteidigt. Ich bin wahnsinnig stolz aufgrund der Konstellation mit den vielen Ausfällen“, schwärmte Hasenberger.

SC Wr. Neustadt Juniors - Baden Casino 0:0 (0:0)

Karten: Hofer (90., Gelbe Karte Foul), Mehmedali (65., Gelbe Karte Unsportl.), Zorlu (63., Gelbe Karte Foul)Gahr (53., Gelbe Karte Unsportl.)

SC Wr. Neustadt Juniors: Tvrdy (81. Hofer), Tekinsoy, Sakar (81. Marhosevic), Toifl, Ortner, Aydin, Valenka, Honc (64. Mehmedali), Dzajic Oliver, Dzajic Daniel, Zorlu (81. Mahmoudi)

Baden Casino: Huber (70. Mallweger), Horvath, Gahr, Stojiljkovic, Obrenic, Husejnovic, Pfeiffer, Azaz (HZ. Konci), Apaydin, Mottl, Mehic (85. Sulejmani)

80 Zuschauer, Schiedsrichter: Gerhard Mann