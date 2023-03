Es waren gerade einmal 30 Sekunden gespielt, da zeigte der Unparteiische auf den Elfmeterpunkt. Was war passiert? Nach dem Anstoß brachten die Hausherren den Ball schnell in die gegnerische Hälfte und das runde Leder wurde prompt zurück in den Strafraum von Maria Lanzendorf gekickt. Christoph Widena reagierte schlecht und konnte den angreifenden Alfred Werner nur mehr mit einem Halten stoppen: Elfmeter! Der Gefoulte verwandelte zum 1:0 für Reisenberg. Wenige Minuten später sprang der Ball nach einem hohen Ball auf und Mert Kol lief Widena auf und davon und besorgte das 2:0.

Ein paar Minuten vor der Halbzeitpause erhöhte David Weiss nach einem Stanglpass, der durch die Beine eines Maria Lanzendorfer schlüpfte, auf 3:0. „Wir haben sie zu den Toren eingeladen. Das waren drei Geschenke. Wir haben uns zu dumm angestellt“, kommentierte Trainer Andreas Emerschitz die ersten 45 Minuten. Die Reisenberger hingegen agierten mit hohen Bällen, gewannen die Kopfbälle und versuchten schnell in Ballbesitz zu kommen.

"Die nächsten Wochen werden noch brutaler"

In Halbzeit zwei nahm Emerschitz Umstellungen vor und die Mannschaft wirkte stabiler. Der 1:3-Anschlusstreffer brachte aber nicht mehr die Wende. „Nach der Vorbereitung war mir klar, dass der Start schwierig sein wird und die nächsten Wochen werden noch brutaler.“ Naturgemäß zufrieden mit dem Sieg war Reisenberg-Trainer Patrick Kasuba: "Ärgerlich war nur, dass wir nach dem 3:0 ein wenig aufgehört haben zu spielen."

Maria Lanzendorf - Reisenberg 1:3 (0:3)

Samstag, 25. März 2023, Maria Lanzendorf, 120 Zuseher, SR Stevan Radenkovic

Tore:

0:1 Alfred Werner (2., Elfmeter)

0:2 Mert Kol (16.)

0:3 David Weiss (41.)

1:3 Marcel Ebinger (68.)

Maria Lanzendorf: D. Koller - M. Burdis, Y. Yando - M. Slavov - C. Widena (HZ. L. Schiller) - M. Ebinger - A. Romic, J. Meister - P. Bures - P. Zelinsky - M. Milojevic (70. J. Hentschl); A. Grumic, P. Lackner, A. Sheref

Trainer: Andreas Emerschitz

Reisenberg: B. Reiter - B. Morgenthaler - M. Kol (90. S. Horvath), A. Kilicaslan (HZ. F. Tekinsoy), A. Werner - S. Haringer (83. M. Richter) - D. Horvath (50. A. Thurner) - A. Blaha, D. Weiss, D. Egri - D. Schnakl; J. Ritter, S. Kilic

Trainer: Patrick Kasuba

Karten:

Gelb: Yunus Yando (25., Foul), Michael Burdis (29., Foul), Pavol Bures (60., Foul), Antonio Romic (78., Unsportl.) bzw. David Schnakl (13., Foul), Dominik Horvath (30., Unsportl.), Stefan Haringer (35., Foul), Furkan Tekinsoy (80., Foul)