Kaltenleutgeben ringt Leader Punkt ab

Die Vorzeichen hätten klarer nicht sein können. Tabellenführer Ebreichsdorf war zu Gast beim Vorletzten aus Kaltenleutgeben. Doch in die Partie fand der Leader im ersten Durchgang gar nicht, wurde wenn nur durch Standardsituationen gefährlich. So scheiterten Tobias Petritsch und Florian Knötzl nach zwei Hereingaben jeweils am Kaltenleutgeben-Keeper, auf der anderen Seite hätten die Hausherren nach 20 Minuten gerne einen Elfmeter gesehen. Michael Krutsch hatte für die Ziljkic-Elf dann noch eine gute Chance auf die Führung, ehe der Favorit kurz vor der Pause zuschlug. Einen Knötzl-Freistoß lenkte der Schlussmann noch an die Stange, beim Abstauber war Nikola Zivotic aber zur Stelle: 1:0!

Obermayer gleicht aus

Vor allem im zweiten Durchgang entwickelte sich eine hitzige Kampfpartie, in der die Hausherren schnell die passende Antwort fanden. Sebastian Obermayer gelang nach 53 Minuten der Ausgleich für Kaltenleutgeben. Tobias Petritsch hatte auf der anderen Seite per Kopf eine gute Chance, Kaltenleutgeben erzielte nur vermeintlich das 2:1 - Abseits. Im weiteren Verlauf reklamierte auch Ebreichsdorf einen Elfmeter. Mehr als ein Lattenschuss in der 92. Minute und eine Riesenchance von Marco Anderst, der den Ball aus kurzer Distanz über das Tor schoss, waren für Ebreichsdorf nicht mehr drin. "Unter dem Strich, aufgrund der vergebenen Chancen, die wir hatten, waren das zwei verlorene Punkte", resümierte Ebreichsdorf-Coach Skinny Maucha.

Samstag, 25. März 2023, Kaltenleutgeben, 95 Zuseher, SR Jürgen Becker

Tore:

0:1 Nikola Zivotic (43.)

1:1 Sebastian Obermayer (53.)

Kaltenleutgeben: M. Stehlik - M. Krutsch - M. Hausladen (61. M. Hot) - N. Petrov, A. Nikischer (75. R. Schuster), A. Woch (82. N. Kostovski) - S. Obermayer, A. Alijev - J. Schuster - I. Aktas, L. Hellmuth - Schirnhofer; L. Lovric, Z. Cazinkic, E. Roohi Fard

Trainer: Michael Zulus

ASK Ebreichsdorf: K. Pendl - F. Klug - M. Anderst - F. Knötzl - T. Antony - S. Jonovic - D. Vockathaler, N. Zivotic, M. Vukajlovic - T. Petritsch (61. T. Yildiz) - F. Poukar; S. Knotzer, R. Hoffer, M. Juric, J. Moser

Trainer: Christopher Maucha

Karten:

Gelb: Michael Krutsch (33., Foul), Andreas Woch (38., Unsportl.) bzw. Nikola Zivotic (42., Foul), Stefan Jonovic (62., Unsportl.), Florian Knötzl (81., Unsportl.), Marco Anderst (90., Kritik), Christopher Maucha (90., Kritik)