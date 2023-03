Leopoldsdorf dominierte, Marienthal siegte

„Wir haben 60 Minuten lang dominiert“, weinte Leopoldsdorfs Trainer Thomas Haidner dem verpassten Auswärtserfolg im Derby bei Marienthal nach. Seine Elf hatte die Partie gut im Griff, der Torjubel blieb aber aus. „Wir konnten glücklich sein, dass wir mit einem 0:0 in die Pause gingen“, meinte sein Gegenüber, ASK-Coach Manfred Rosenegger.

Die erste Chance im Spiel hatten aber die Gastgeber. Nach einem Eckball vergab Ribic einen Kopfball. Die Topchance für Leopoldsdorf vergab Schlemoun Piro. Fünf Meter vor dem Tor konnte er den Ball nicht über die Linie drücken, da ASK-Schlussmann Martin Schlossinger zum Gegenspieler hechtete und mit einer Grätsche das 0:1 verhinderte. Die Gäste vergaben weitere Chancen. Emre Akpinar setzte unter anderem den Ball am leeren Tor vorbei.

In Hälfte zwei kamen die Blau-Weißen aber auf Touren. In Minute 70 verloren die Leopoldsdorfer in der Vorwärtsbewegung den Ball und nach einem Angriff über rechts schloss Calvin Stifter nach einer Flanke per Volleyschuss zum 1:0 ab. Acht Minuten später die Entscheidung. Stifter attackierte im richtigen Moment den Gegenspieler und zog alleine aufs Tor: 2:0!

Marienthal - Leopoldsdorf / Wien 2:0 (0:0)

Freitag, 24. März 2023, Gramatneusiedl, 120 Zuseher, SR Christopher Kotsch

Tore:

1:0 Calvin Stifter (70.)

2:0 Calvin Stifter (78.)

Marienthal: M. Schlossinger, S. Rastoka, L. Dingelmaier, D. Ribic (40. P. Sikora), J. Schekulin, A. Erhart (88. I. Altindag), C. Stifter, N. Schwanda (71. R. Straka), P. Bercik, L. Kodra, O. El Mokadem; K. Radeiner, E. Coskuner, M. Cansiz

Trainer: Manfred Rosenegger

Leopoldsdorf / Wien: D. Balics, M. Buczolits (79. L. Schwarz), K. Chyla (67. F. Hoffmann), M. Hofer, S. Piro, M. Gessler, K. Münzberger, M. Fuger, M. Hribernik, E. Akpinar, M. Bouazizi; A. Salzl, M. Irlweck, N. Seidl

Trainer: Thomas Haidner

Karten:

Gelb: Stefan Rastoka (60., Foul) bzw. keine