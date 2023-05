Fokus auf den Klassenerhalt

Es waren keine leichten vier Jahre, die Thomas Markytan als Trainer in Trumau verbracht hat. Zunächst die beiden Corona-bedingten Abbruchsaisonen. Dann waren die Trumauer in der vergangenen Spielzeit lange Zeit im Rennen um den Meistertitel, waren einige Runden sogar an der Tabellenspitze, nur um dann in der aktuellen Saison gegen den Abstieg zu spielen.

Die Zeit in Trumau neigt sich dem Ende zu. Nach der Saison verabschiedet sich Markytan in Richtung Gloggnitz, wo eine extrem reizvolle Aufgabe auf ihn wartet.

Zuvor muss noch das Kapitel Trumau abgeschlossen werden. Dazu muss er das Abstiegsgespenst vertreiben. Das wird auch davon abhängen, wie viele Teams absteigen. Wenn es „nur“ zwei trifft, ist Trumau wohl gerettet. Ansonsten wird es noch eng. Mit einem Klassenerhalt wäre die Markytan-Ära durchaus mit einem positiven Auge zu sehen.