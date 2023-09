Der Meistertrainer über seine Rückkehr

Drei Jahre lang war Roman Waldherr Trainer beim ASK Bad Fischau-Brunn. Der 57-Jährige führte die Kurortler im Jahr 2018 zum Meistertitel in der 1. Klasse Süd. Ein Jahr später verpasste er den Durchmarsch in die 2. Landesliga Ost haarscharf. Bad Fischau scheiterte am letzten Spieltag im Fernduell pikanterweise an Breitenau. An jenem Breitenau, bei dem Waldherr bereits von 2009 bis 2013 coachte und bei dem Waldherr seit vergangenem Winter wieder Cheftrainer ist.

Nur noch ein Spieler von damals dabei

Nach Breitenaus Abstieg aus der 2. Landesliga Ost gibt es nun am Samstag (18.30 Uhr) erstmals wieder das Duell der alten Titelkonkurrenten. Waldherr steht diesmal auf Breitenauer Seite und trifft auf bekannte Gesichter, zumindest abseits des Platzes, denn der Fischauer Kader hat sich in den letzten vier Jahren grundlegend verändert. „Bis auf Adrian Cech ist bei Fischau kein Spieler mehr dabei, den ich trainiert habe. Es wäre etwas anderes, wenn Spieler wie Mario Postl, Philipp Brandecker oder Michael Schmied noch dabei wären. Ein bisschen eine Brisanz fällt dadurch weg.“

Ein, zwei Bier nach dem Spiel stehen

Aber: Eine Partie wie jede andere wird es trotzdem nicht. Im Umfeld sind viele bekannte Gesichter von damals dabei, etwa Obmann Andreas Kerschbaumer oder Ernst Horvath. „Seit wir wieder in der gleichen Liga sind sieht man sich öfter. Den Ernstl habe ich heuer schon dreimal auf Sportplätzen in der Gegend getroffen“, erzählt Waldherr, der nach seinem Abschied als Trainer (Sommer 2019) immer wieder als Zuschauer nach Bad Fischau zurückkehrte. „Wie oft das war, kann ich nicht genau sagen. Loser Kontakt war jedenfalls da“, sagt der Breitenau-Trainer: „Nach dem Spiel werden wir ein, zwei Bier miteinander trinken. Das gehört dazu, egal wie die Partie ausgeht.“