Breitenau bringt Qualität nicht auf den Rasen

Nach fünf Spielen in der Gebietsliga steht die Mannschaft von Trainer Roman Waldherr bei vier Punkten und lediglich einem vollen Erfolg. Breitenaus Vereinschef Andreas Morgenbesser ist sich aber sicher, dass mehr Können vorhanden ist, als man derzeit zeigen kann: „Die Qualität ist da, aber wir kommen nicht in die Gänge. Es ist insgesamt zu wenig. Wir müssen es akzeptieren, dass man auch in der Gebietsliga auf 100 Prozent sein muss. Die Liga und die Spiele sind eng.“

Die Gründe für die fehlenden Prozent sind schnell gefunden. Morgenbesser nimmt da einen großen Teil des Kaders in die Pflicht: „Da merkt man die nicht wirklich gute Vorbereitung. Da waren viele Spieler gleich mehrere Wochen nicht dabei im Sommer. Wenn du nicht auf einem körperlichen Top-Level bist, spielst du die Pässe vielleicht auch nicht mehr ganz so gut unter Belastung. Das ist keine Kritik an Einzelspielern, sondern betrifft das Ganze.“ Brietenau gab in dieser Saison in der Schlussphase bereits mehrere Punkte ab, brachte die Ergebnisse nicht über die Distanz. „Das zieht sich wie ein roter Faden durch. Wir haben gegen Bad Fischau in der 83. das Tor bekommen, waren gegen Berndorf mit 1:0 in Führung und auch jetzt gegen Maria Lanzendorf. Wir bringen es einfach nicht drüber“, stellt der Obmann klar und meint weiter: „Natürlich waren auch individuelle Fehler dabei, die nicht passieren sollen, aber es liegt meistens an mehr.“

In den nächsten Wochen folgt das Auswärtsspiel gegen Marienthal, ehe Hirschwang für das Bezirks-Derby in die Steinfeld-Arena kommt. Dann kommen die Partien gegen Aufsteiger Himberg und den USC Kirchschlag. Der Obmann räumt seinen Team aber gute Chancen ein: „Die kommenden Gegner sind alle in Schlagdistanz, aber es muss alles passen.“