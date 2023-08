Breitenaus Nummer eins erleidet Nasenbeinbruch

Breitenau gelang beim Auswärtsspiel in Baden der erste volle Erfolg. Das Sportliche geriet zwischenzeitlich aber in den Hintergrund. Nach rund einer halben Stunde prallten Badens Sinan Apaydin und Breitenau-Keeper Noah Stöger nach einem hohen Ball in den Sechzehner zusammen. Der Zusammenstoß hat Folgen für den Schlussmann der Waldherr-Elf. Er wurde mit Verdacht auf einen Nasenbeinbruch ins Krankenhaus gebracht. „Nach einer Flanke und dem Zusammenstoß mit dem robusten Stürmer der Gegner hat es nicht schön ausgesehen“, so Breitenaus Obmann Andreas Morgenbesser, dem aber bewusst ist: „Die Aktion war aber sicher nicht absichtlich, sondern einfach sehr unglücklich.“ Der Verdacht hat sich kurz darauf bestätigt. „Noah wird möglicherweise mehrere Wochen mit einem Nasenbeinbruch ausfallen“, so der Vereinschef.

Stöger bereits am Weg der Besserung

Der 20-jährige Tormann ist aber bereits am Weg der Besserung: „Mir geht es schon deutlich besser, vor allem nach dem Sieg am Freitag.“ Wann Stöger wieder zurückkommt, ist noch unklar, auch wenn er nur ungern zuschaut: „Ich kann es jetzt schon kaum erwarten wieder am Platz zu stehen und meinem Team helfen zu können.“ Sein Ersatzmann Pirmin Peinsipp musste notgedrungen einspringen, machte seine Sache aber zur Zufriedenheit von Obmann Morgenbesser: „Ich muss sagen Pirmin hat das wirklich gut gemacht. Er hat völlig ruhig und ohne Angst gespielt“, freut sich Morgenbesser trotz der unglücklichen Umstände für Peinsipp und meint weiter: „Du musst mal in Baden in der Gebietsliga ohne Erfahrung kurzfristig reinkommen und dort gewinnen. Er machte es wirklich tadellos im Rahmen seiner Möglichkeiten.“

Auch wenn Breitenau auf eine schnelle Rückkehr der Nummer eins hofft, gibt es für Peinsipp Vertrauen: „Wieso soll das nicht auch in den nächsten Wochen auch funktionieren?“