„Das ist schwer zu verdauen“

Gegen Schlusslicht Eggendorf wollte Breitenau wieder auf die richtige Spur kommen, um langsam aus dem Tabellenkeller zu kommen. Dieses Vorhaben ging jedoch ordentlich schief, war man bereits zur Pause mit 1:4 im Rückstand. Am Ende gab es ein 2:5 und wieder keine Punkte. „Immer knapp vorbei, ist auch vorbei, aber wenn man gegen Eggendorf jetzt fünf Tore bekommt ist es was anderes. Es ist schwer zu beschreiben. Ich kann wirklich nicht erklären, warum es so läuft, aber es ist schwer zu verdauen im Moment“, gibt Breitenaus Obmann Andreas Morgenbesser zu, der ergänzt: „Wir sind ein wenig ratlos. Wir versuchen alles und trotzdem schauen sich alle hilfesuchend an.“

Mit dem Abstiegskampf wollte Breitenau eigentlich nie was zu tun haben, peilten vor der Saison einen Platz in der oberen Tabellenhälfte an. „Der Kader müsste gut genug sein für die Gebietsliga. Daher war das Ziel auch in der ersten Tabellenhälfte zu landen“, so Morgenbesser, der sich aber bewusst ist: „Von dem sind wir derzeit aber weit weg. Wir haben eigentlich genug Qualität, aber es gelingt nichts. Im Grunde genommen haben wir ja auch nicht wirklich eine Verletzungsmisere. Dann muss man sich auch die Frage stellen, ob wir die Typen haben, die sich da stellen.“

In der kommenden Partie gegen Leopoldsdorf will man das Beste herausholen, auch wenn in dieser Situation alles gegen einen Sieg spricht. „Die haben eine starke Offensive“, weiß Morgenbesser. Bisher holte Breitenau in der Steinfeld-Arena erst einen Punkt. „Wir spielen aber in Schwarzau. Vielleicht bringt das was“, hofft Morgenbesser.