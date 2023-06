Ein Tormann und ein Tormann-Trainer für Breitenau

Letzte Woche wurde der Breitenauer Tormann Richard Mrozek feierlich verabschiedet. Trotz guten Leistungen trennt man sich mit Ende der Saison vom tschechischen Legionär.

Ab Sommer steht der 20-jährige Noah Stöger zwischen den Pfosten. 2011 startet Stöger bei Brunn seine Karriere, fand über Wiener Neudorf und die Admira aus Mödling den Weg in den Bezirk. In der nun vergangenen Saison war der junge Schlussmann die Nummer Zwei bei Landesligist Gloggnitz. „Noah wird bei uns die Nummer Eins sein. Er ist ein junger Tormann mit Potenzial. Es freut mich, dass so ein junger Spieler sagt, dass er zu uns kommt und spielen will. Das war auch seine Voraussetzung“, so Breitenaus Sektionsleiter Markus Krachler, der ergänzt: „Ich bin mir sicher, dass er das Zeug hat.“

Mit dem Goalie kommt auch ein Urgestein zurück. Michael Steurer, der selbst bis Sommer 2016 das Breitenauer Tor hütete kehrt als Tormann-Trainer zurück. „Wir haben ihn überredet, dass er uns da unterstützt. Die letzten Jahre war er eigentlich nicht mehr aktiv im Verein, aber er war manchmal da. Bevor wir da was Externes machen, ist das eine gute Lösung“, so Krachler.