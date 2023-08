Erstes Fazit nach dem Abstieg

„Es ist trotzdem okay, dass wir vier Punkte aus den ersten drei Spielen geholt haben“, so Breitenaus Sektionsleiter Markus Krachler, der jedoch im dritten Spiel die erste Niederlage seiner Mannschaft sah: „Berndorf war bisher auch der stärkste Gegner und sie waren um das eine Tor stärker. An dem Tag konnten wir nicht abrufen, was es gebraucht hätte.“ Breitenau musste sich dem Aufsteiger nach 90 Minuten mit 2:3 geschlagen geben.

Nun wartet das Auswärtsspiel bei Bad Fischau, die nach drei Runden noch beim Punktemaximum stehen. „Die kommen sicher mit breiter Brust nach neun Punkten aus drei Spielen“, ist sich Krachler bewusst, dass ein weiterer starker Gegner wartet. Im Breitenauer Kader ändert sich nicht sehr viel für das kommende Duell. Schlussmann Noah Stöger ist weiterhin verletzt, Milan Csicsvar ist weiterhin gesperrt: „Milan geht uns ab, weil er unsere erste Verteidigungslinie ist.“