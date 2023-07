Kein Bonus für Breitenau

Vor einer Woche kündigte Breitenau an, dass noch ein weiterer Mann für die Offensive kommen könnte. „Er spielt derzeit in Deutschlands Oberliga (Anm.: 5. Spielstufe). Das ist aber noch unklar und wäre dann nur ein Bonus“, so Obmann Andreas Morgenbesser.

Der Spieler der Begierde war der Deutsche Stürmer Frederic Baumann vom TSV Ilshofen. Das hat sich in den letzten Tagen aber zerschlagen. „Er trainiert und spielt weiter in Deutschland“, so der Vereinschef. Baumann hat erst im August eine Aufnahmeprüfung für die Uni in Bratislava, wäre frühestens im September greifbar, wenn alles gut geht.

Dass der Transfer in Zukunft vielleicht doch noch über die Bühne gehen kann ist kein Ding der Unmöglichkeit, pflegt der Deutsche eine freundschaftliche Beziehung zu Breitenau-Kicker Philipp Schwarz. „Die beiden sind derzeit gemeinsam im Urlaub“, so Morgenbesser.