Nach dem Abstieg erfüllte Breitenau die Hausaufgaben

Nach dem Abstieg aus der 2. Landesliga Ost gab es im Breitenauer Kader viel Veränderung. Neun Spieler, die in der vergangenen Saison zum Einsatz kamen, kehren der SVg den Rücken, sind nicht mehr an Bord. Darunter sind unter anderem die beiden Legionäre Richard Mrozek und Pavel Klimpar, Innenverteidiger Aytac Sahin und Mittelfeldmann Adhurim Hasi. Die Verantwortlichen konnten sich auf die Transferzeit vorbereiten, war der Gang in die sechste Spielstufe bereits früh besiegelt. Dabei setzt Breitenau nicht nur auf neue Namen, sondern holt drei Ex-Kicker wieder in die Steinfeld-Arena. Loris Pirollo (Gloggnitz), Marcus Marzinger (Bad Vöslau) und Michael Beisteiner (Eggendorf) kehren an ihre alte Wirkungsstätte zurück.

Stöger, Feyertag und Csicsvari als Leistungsträger

Im Tor wird in Zukunft der 20-jährige Noah Stöger, der bereits Regionalliga-Einsätze zu verbuchen hatte, zum Einsatz kommen. Mit Pirmin Peinsipp (Club83) gibt es auch eine neue Nummer zwei. Bei Marco Feyertag gab es bereits mehrere Transferanläufe, nun klappte der Wechsel von Forchtenstein. Der wohl vielversprechendste Transfer war jedoch der letzte. Eine Woche vor dem Ende der Transferzeit. Breitenau holte den ungarischen Stürmer Milan Csicsvari, der in der Vorsaison noch in der Landesliga bei Mannersdorf kickte. „Er ist ein Qualitätsspieler“, zeigt sich Obmann Andreas Mogenbesser angetan: „Da haben wir sicher eine Top-Verstärkung. Wir haben mit ihm jetzt einen jungen Kader mit guten Qualitätsspielern.“