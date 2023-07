Stürmersuche läuft noch

Zumindest einen wichtigen Platz gibt es im Breitenauer Kader noch zu vergeben. Nach dem Abgang von Legionär Pavel Klimpar, gibt es ganz vorne noch eine kleine Lücke die gefüllt werden soll. Bisher blieb Breitenau bei der Suche nach einem Stürmer jedoch erfolglos. „Wir sind nach wie vor auf der Suche nach einem Stürmer“, gibt Sektionsleiter Markus Krachler preis, ist aber guter Dinge, dass es kommende Woche zu einem Abschluss kommen kann: „Ende nächster Woche wissen wir da mehr.“

Beim Breitenauer Vorbereitungsstart könnte also bereits ein weiterer neuer Mann an Board sein. Los geht es für die Waldherr-Elf erst am 10. Juli. „Wir haben uns bewusst dazu entschieden eine Woche mehr zu pausieren“, so Krachler, der sich dennoch eine intensive Vorbereitung erwartet: „Wir haben in den ersten Wochen fünf Trainings, von Montag bis Freitag. Dann gehen wir aber in einem normalen Ablauf über.“

Fix dabei sein wird ein neuer Ersatzgoalie. Nach dem Abgang von Thomas Pröll zum SC Neunkirchen musste der Platz hinter dem neuen Stammgoalie Noah Stöger besetzt werden. Fündig wurden Krachler und Co. in der 2. Klasse Steinfeld. Von Club 83 Wiener Neustadt wechselt der 19-jährige Pirmin Peinsipp in die Steinfeld-Arena. „Wir haben ihn verpflichtet. Er ist ein junger Tormann“, freut sich Sektionsleiter Markus Krachler über den neuen 'Zweier', der ergänzt: „Sonst gibt es leider nichts Fixes.“