Urgesteine als Reservisten

Die beiden Breitenauer Routiniers und Leistungsträger der vergangenen Jahre Marcel Sittler und Patrick Haas sind derzeit in einer schwierigen Situation. Sittler hat in den letzten drei Wochen insgesamt 31 Minuten gespielt, stand zuletzt in der fünften Runde gegen Maria Lanzendorf in der Startelf. Bei Patrick Haas dauert die Zeit ohne Einsatz in der Startformation bereits eine Woche länger. „Es ist sicher schwierig für die zwei, aber sie gehen professionell damit um“, so Obmann Andreas Mogenbesser, der weiter meint: „Sie sind im Herbst ihrer Karriere, aber Urgesteine des Vereins. Es ist sicher nicht einfach für sie, aber wir haben dennoch den Luxus, dass wir im Zentrum viele Spieler haben.“

Im letzten Spiel gegen Himberg kamen beide für die letzte halbe Stunde, sollten helfen den 0:2-Rückstand wettzumachen. Gelungen ist es den beiden jedoch nicht, auch wenn die Wechsel Schwung ins Breitenauer Spiel gebracht haben. „Nach einer Stunde sind Haas und Sittler gekommen und haben das Spiel auf alle Fälle belebt“, ist sich Breitenaus Vereinschef sicher und sieht die beiden auch als wichtigen Faktor in der laufenden Meisterschaft: „Wir werden sie noch brauchen dieses Jahr. Das kann alles immer ganz schnell gehen“, traut Morgenbesser dem Duo zu bald wieder eine größere Rolle zu spielen.