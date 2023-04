Verwirrung rund um die „roten“ Juniors

Werbung

Ist der Tabellenzweite plötzlich in Abstiegsgefahr? Die Online-Tabellen des NÖFV lassen das zumindest vermuten. Um den Vereinen eine Orientierung zu geben, werden jene Vereine, die aktuell aus der Liga absteigen müssten rot eingefärbt. Das kann sich je nach Konstellation in den oberen Ligen klarerweise laufend verschieben. Nun sorgt das Service des Verbands aber für mehr Verwirrung als Nutzen. Einerseits weil Regionalliga-Aussteiger Bruck/L. ein Platz in der Landesliga zugedacht wird. Es ist bekanntlich ziemlich unwahrscheinlich, dass der ASK/BSC dort nächste Saison spielen darf/wird. Andererseits sind seit Montag auch die WNSC Juniors, derzeit Zweiter in der Gebietsliga Süd/Südost, rot eingefärbt.

Die Juniors müssen nicht absteigen

Der Hintergrund: Ein Regionalligist muss eine KM II stellen. Da Wiener Neustadt 2023/24 höchstwahrscheinlich nur mehr in der Landesliga spielt, fällt diese Verpflichtung weg. Das wird auch unterhalb der Gebietsliga-Tabelle vermerkt: „*bei Abstieg des SC Wr. Neustadt KM I (RLO) fällt lt. Richtlinien die KM II weg.“ Die (nicht ganz unlogische) Schlussfolgerung vieler Fußballinteressierter. Die Juniors müssen am Saisonende, im Falle eines Abstiegs der KM I, den Spielbetrieb einstellen bzw. zumindest absteigen.

meinfussball.at hakte beim zuständigen Hauptgruppenobmann Franz Hummer nach. Er stellt klar: „Nein, die Juniors müssen nicht absteigen.“ Es stimme, dass Wiener Neustadt im Falle eines RLO-Abstiegs keine KM II mehr stellen müsse. Der Verein darf seine KM II aber weiterführen, wenn er es möchte. Die KM II würde dann in jener Liga eingeteilt, für die sie sich sportlich qualifizierte. Im Falle der WNSC Juniors eben weiter in der Gebietsliga. Hummer geht davon aus, dass „die Juniors weiterspielen. Der Verein hat mich in dieser Angelegenheit schon zweimal angerufen und dargelegt, dass er die Mannschaft beibehalten will.“