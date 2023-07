Bad Erlach düpiert Gebietsligist Breitenau

Bad Erlach setzt in der Vorbereitung ein Ausrufezeichen. Der Titelaspirant der 2. Klasse Wechsel schlug im Test-Derby Gebietsligist Breitenau mit 4:2. Den Grundstein zum Sieg legten die Kurortler bereits in der ersten Hälfte. Nach 28 Minuten führte Bad Erlach durch drei Tore von Tim Hofbauer mit 3:0. Milan Csicsvari verkürzte für die Gäste zwar, nach der Pause stellte Jonas Doppler den alten Abstand wieder her. Stefan Bauer sorgte in der Schlussphase für den Endstand. Am Bad Erlacher Testspielsieg änderte das am Ende nichts.