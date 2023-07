Wiener Neudorf mit ungefährdeten Sieg gegen Liesing

Am Freitagabend gelang Wiener Neudorf der erste Sieg in der laufenden Vorbereitung. Gegen den ASK Liesing brachte Laszlo Somylo die Hausherren in Front. Die Wiener antworteten nur acht Minuten später durch Abdurahman Huseinbegovic. Matej Brocic brachte die Wiener Neudorfer mit einem Tor kurz vor und einem Tor kurz nach der Pause wieder auf die Siegerstraße. Somylo sorgte für den 4:1-Endstand.