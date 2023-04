Der Badener Lauf geht weiter

Werbung

Trumau - Casino Baden 0:1. Mit einer makellosen Bilanz kam Casino Baden zum Derby nach Trumau. Genau das wollten die Hausherren ändern. „Spielerisch war es von beiden Mannschaften ein sehr hohes Niveau“, zollte BAC-Trainer Werner Hasenberger beiden Teams seinen Respekt. In Führung gingen eigentlich die Trumauer nach 22 Minuten, der Treffer wurde aber aufgrund einer vermeintlichen Abseitsposition aberkannt. „Wir hätten zur Pause klar führen müssen“, sah Trumau-Trainer Thomas Markytan weitere Chancen nicht ins Tor gehen.

Treffer will Trumau nicht gelingen

Nach der Pause lief Edin Mehic alleine auf Trumau-Keeper Manuel Trnka zu, der sich im Eins-gegen-Eins auszeichnen konnte und hielt. Wenig später kratzte Trnka einen Kubin-Freistoß aus dem Kreuzeck, der Nachschuss ging über Trumaus Philip Tannert aber ins Trumauer Tor - 1:0 für den BAC (55.). Trumau probierte, wollte unbedingt zumindest den Ausgleich schaffen. Vor allem in der Schlussviertelstunde drückten die Hausherren ihre Gäste tief in die eigene Hälfte, Trumau musste dann auch das Glück in hohen Bällen suchen. Dabei musste der BAC die letzten Minuten zu Zehnt runterbringen, weil der eingwechselte Aleksandar Djordjevic eine Rote Karte aufgrund einer Tätlichkeit sah. Doch Baden blieb unter Hasenberger auch im fünften Spiel siegreich. „Wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht, waren die bessere Mannschaft, hatten viele Torchancen und hätten uns zumindest einen Punkt verdient gehabt“, resümierte Markytan.

Statistik:

ASK TRUMAU – CASINO BADEN 0:1 (0:0).

Tor: 0:1 (55. Eigentor).

Rote Karte: Djordjevic (86. Tätlichkeit).

Trumau: Trnka; Jaiczay, Resch (83. Blazevic), Tannert, Pfeifer (58. Hauswirth); S. Horvath (HZ. Sabani), Kolesik, Berghofer, Croatto, Leskiewicz; Michetschläger (89. Markytan).

BAC: Obrenic; Gahr, Pfeiffer, Misuric, Azaz, F. Horvath; Kubin (75. Konci), Mottl (63. Huber), Mehic (83. Djordjevic); Apaydin, Jun.

Trumau, 320.- SR: Ak