Trumauer Befreiungsschlag

„Endlich haben wir angeschrieben, und dann auch noch mit einem Sieg.“ Trumau-Trainer Thomas Markytan jubelte - und legte sich für das Osterwochenende statt Eiern drei Punkte ins Nest. Dabei ging Reisenberg mit breiter Brust in das Duell, startete mit zwei Siegen in die Rückrunde und hatte mit Trumau eigentlich so etwas wie den Lieblingsgegner vor der Brust. In der Meisterschaft gelang Trumau zuvor kein Sieg gegen Reisenberg. Womit die Trumauer wichtige Punkte gegen den Abstieg machten, auch weil den Hausherren vieles in die Karten spielte. „Uns ist fast alles aufgegangen“, verwies Markytan auf ein gutes Spiel seiner Mannschaft. Wie etwa eine Blitzführung nach einer Minute. Ein Ball hinter die Abwehr, Raphael Leskiewicz lief allen davon und hatte mit seinem Querpass das Auge für Jan Michetschläger, der die Kugel nur mehr über die Linie drücken musste. 21 Minuten später erhöhte Trumau auf 2:0. Corner, Gestocher, Tor. Captain Manuel Berghofer sorgte für den Treffer. Sehr zum Missfallen von Reisenberg, die ein Foul an Keeper Bernhard Reiter reklamierten. „Unsere Leistung war nicht schlechter als in den Spielen zuvor. Der Unterschied war nur, dass wir Tore zugelassen haben“, ärgerte sich Reisenberg-Trainer Patrick Kasuba.

Gelb-Rot gefordert, Gelb-Rot bekommen

Die Kräfteverhältnisse änderten sich allerdings nach der Pause. „Wir haben richtig Gas gegeben, hatten Abschlüsse im Minutentakt“, sah Kasuba sein Team immer besser werden. Reisenberg investierte mehr in das Spiel und war drauf und dran den Anschlusstreffer zu erzielen. „Wenn das passiert wäre, weiß ich nicht, wie die Partie ausgegangen wäre“, meinte Markytan. Denn die Gäste drückten die Trumauer in ihre Hälfte, ließen Ball und Gegner laufen. Reisenberg wurde dabei aber anfällig für Konter. Und genau das nutzten die Hausherren aus: Florian Pfeifer vollendete per Außenrist ins lange Eck zum 3:0. Da war Trumau schon einen Mann mehr. Und das war durchaus kurios. Dezider Egri bekam aufseiten der Reisenberger die Gelb-Rote Karte. Weil er wiederum eine Gelb-Rote Karte für den eingewechselten Marco Markytan forderte. Dass Marco Markytan ausschlussgefährdet war, zeigte die Tatsache, dass ihn Papa Thomas kurz nach dem Egri-Ausschluss wieder auswechselte. In der 60. Minute kam er, 25 Minuten später musste er wieder raus.

Premiere für Trumau

Mit dem 3:0 war das Spiel jedenfalls entschieden. Reisenberg gelang durch Alexander Thurner zwar noch das 1:3, Joker Dennis Sabani sorgte aber noch für den 4:1-Endstand. „Der erste Sieg von Trumau über Reisenberg in einem Meisterschaftsspiel“, jubelte Markytan. Die Niederlage wollte Kasuba wiederum nicht überbewerten: „Klar ist es ein Dämpfer, aber nicht schlimm. Ich bin überzeugt davon, dass wir weiter punkten und damit keine Probleme im Abstiegskampf haben.“

Statistik:

Trumau - Reisenberg 4:1 (2:0)

Torfolge: 1:0 (1.) Michetschläger, 2:0 (22.) Berghofer, 3:0 (90.) Pfeifer, 3:1 (91.) Thurner, 4:1 (93.) Sabani.

Karten: Helvaci (75., Gelbe Karte Unsportl.), Markytan (66., Gelbe Karte Foul), Kolesik (24., Gelbe Karte Unsportl.), Pfeifer (54., Gelbe Karte Foul)Horvath (90+1., Gelbe Karte Unsportl.), Tekinsoy (22., Gelbe Karte Kritik), Haringer (78., Gelbe Karte Foul), Egri (17., Gelbe Karte Unsportl.), Egri (84., Gelb/Rote Karte Kritik)

Trumau: Michetschläger (60. Helvaci), Berghofer, Leskiewicz, Kolesik, Trnka, Pfeifer, Tannert, Hauswirth (60. Markytan), Horvath, Resch, Saller

Reisenberg: Krakowitsch, Kilicaslan (85. Horvath), Tekinsoy, Werner, Kol (25. Thurner), Haringer, Egri, Morgenthaler (36. Weiss), Blaha, Reiter, Schnakl

160 Zuschauer, Schiedsrichter: Maximilian Kirschner