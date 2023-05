Später Doppelschlag dreht das Spiel

Ernüchterung pur. Punkte hätten die Trumauer im Abstiegskampf dringend gebraucht. Lange Zeit sah es auch so aus, als würde Trumau als Sieger vom Platz gehen. Doch kurz vor Schluss stellten die Juniors das Spiel auf den Kopf. „Die bessere Mannschaft hat nicht gewonnen“, ärgerte sich Trumau-Trainer Thomas Markytan und ergänzt, „wenn du hinten drin bist, passiert genau so etwas.“ Denn Markytan sah seine Mannschaft besser und spielbestimmend, Andre Croatto brachte die Hausherren nach 65 Minuten mit 1:0 in Führung. Die währte bis zur 88. Minute - dann schlugen die Juniors eiskalt zu. David Hofer nutzte einen Abwehrfehler aus, erzielte den Ausgleichstreffer. Zwei Minuten später drückte Erkut Tekinsoy einen verlängerten Freistoß über die Linie. „Das darf uns einfach nicht passieren“, haderte Markytan.

Statistik:

Trumau - SC Wr. Neustadt Juniors 1:2 (0:0)

Torfolge: 1:0 (65.) Croatto, 1:1 (88.) Hofer, 1:2 (90.) Tekinsoy

Karten: Kolesik (15., Gelbe Karte Foul), Saller (51., Gelbe Karte Unsportl.), Sabani (81., Gelbe Karte Foul)Zorlu (77., Gelbe Karte Kritik), Riedl (90+4., Gelbe Karte Unsportl.), Mehmedali (51., Gelbe Karte Unsportl.)

Trumau: Trnka, Tannert, Leskiewicz, Pfeifer, Berghofer, Horvath (79. Lewandowski), Croatto (73. Hauswirth), Markytan (59. Sabani), Resch, Kolesik, Saller

SC Wr. Neustadt Juniors: Tvrdy (73. Hofer), Mehmedali (73. Uysal), Ortner, Dzajic (73. Honc), Zorlu, Tekinsoy Erkut, Toifl, Valenka, Tekinsoy Aykut, Aydin (64. Mahmoudi), Güzel (64. Sakar)

80 Zuschauer, Schiedsrichter: Ramazan Ergin