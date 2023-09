Kirchschlag baut auf Punkt für die Moral auf

Bis zur 89. Minute sah es nach der vierten Saisonniederlage für Kirchschlag aus. Die Pürrer-Elf belohnte sich durch den zweiten Treffer von Lukas Pernsteiner für die gute Leistung aber noch mit einem Punktgewinn gegen favorisierte Wiener Neustädter. Am Ende stand ein 2:2 auf der Anzeigetafel. „Wir haben uns für die Leistungen, auch für die in den letzten Wochen, belohnt. Den Punkt nehmen wir mit, auch für die Moral“, rekapituliert Kirchschlag-Coach Stefan Pürrer: „Darauf können wir aufbauen.“

Am Wochenende lädt Kirchschlag das Tabellenschlusslicht aus Eggendorf zum Duell und da will der USC voll anschreiben. „Ich mache mir keine Sorgen, aber die Punkte muss man trotzdem machen“, so Pürrer.