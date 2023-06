Kirchschlag verstärkt sich

Der Klassenerhalt ist nun in trockenen Tüchern. Jetzt laufen bereits die Planungen für die kommende Meisterschaft. Beim USC Kirchschlag wird es am Spielersektor den ein oder anderen Neuzugang geben.

In der Hinrunde war der 23-jährige ungarische Legionär Marcell Toth noch der Heilsbringer, erzielte mit elf Toren bei weitem die meisten in seiner Mannschaft. Im Frühjahr tat sich Toth aufgrund einiger Verletzungsprobleme schwer, ist seit Anfang Mai gänzlich zum Zusehen gezwungen. „Er hat sich das Kreuzband gerissen“, so sein Trainer Stefan Pürrer, der erst nach einer langen Pause wieder mit ihm plant: „Er spielt frühestens nächstes Jahr im Frühjahr wieder und ist erst dann wieder ein Thema.“

Toth-Ausfall muss kompensiert werden

Seinen Spielerpass wird der Legionär zwar in Kirchschlag liegen lassen, dennoch ist man gezwungen tätig zu werden. „Es wird sich sicher etwas tun. Das wird sich aber erst in den nächsten zwei bis drei Wochen entscheiden, wenn alles durch ist“, lässt sich Pürrer noch nicht in die Karten blicken. In den letzten Wochen hatte Kirchschlag aber nicht nur mit dem Ausfall des Offensivmanns zu kämpfen, fehlten auch einige einheimische Leistungsträger immer wieder angeschlagen oder verletzt. Das Ziel ist es, dass man im Weststadion für die neue Saison wieder ein fitte und schlagkräftige Truppe am Start hat.