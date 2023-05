Mit 0:6-Debakel in die letzten sechs Runden

Nach dem herben 0:6 gegen Ebreichsdorf geht es für Kirchschlag in die entscheidenden Wochen, um den Abstieg endgültig abwenden zu können. „Wir müssen jetzt wieder Stabilität reinbringen. Das sind jetzt Gegner, da muss man was zeigen“, so Pürrer vor dem anstehenden Duell mit dem Tabellenvorletzten Kaltenleutgeben.

Dabei hat der Coach mit Kaderproblemen zu kämpfen. „Jetzt müssen wir schauen, dass wir alles mobilisieren für die letzten sechs Runden“, sieht der Trainer auch den Ernst der Lage. An der Kadersituation ändert sich vorerst wohl nur wenig. Der zuletzt gesperrte Bence Sipos kommt zwar zurück und Mathias Schwarz und Daniel Trobollowitsch könnten fit werden. Marcell Toth hingegen verdrehte sich das Knie, muss sicher pausieren. Dominik Kleinrath musste gegen Ebreichsdorf abermals zur Pause raus, ist wieder angeschlagen. Mit Sicherheit kein Spiel mehr wird Thomas Kirnbauer absolvieren. „Er geht operieren, hat eine Arthroskopie“, so sein Coach.