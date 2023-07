Pichlbauer übernimmt als Kirchschlag-Obmann

Aufregende Tage beim USC Kirchschlag und für Thomas Pichlbauer. Am Dienstag war Rapid mit einem internationalen Testspiel zu Gast im Kirchschlager Weststadion. Am Donnerstag feierte Thomas Pichlbauer seinen 31. Geburtstag, zwei Tage später übernimmt er im Zuge der Generalversammlung die Agenden des Obmanns. Der scheidende Obmann Karl Kager bleibt dem Verein jedoch als Vize-Präsident erhalten. Die Rolle als Vereinschefs gehe sich mit seinem Amt als frischgebackener Bürgermeister zeitlich aber nicht mehr aus, weshalb der Ortschef bei den Fußballern einen Schritt in die zweite Reihe macht und den Jüngeren den Vortritt lässt.

Pichlbauers Stellvertreter sind in Zukunft der langjährige Funktionär Gerhard Pretsch und Gerald Freiler. Alois Trobollowitsch bleibt als Stellvertreter ebenfalls mit dabei im Team des erst 31-jährigen Obmann. Für einen prestigeträchtigen Einstand als Vereinschef sorgte noch am ersten Tag im Amt die Kampfmannschaft mit einem 2:1-Erfolg im Testspiel-Derby gegen den Nachbarn aus Krumbach (2. Klasse Wechsel).

Pichlbauer holte sich unter anderem auch Thomas Wieser ins Vorstands-Team. Der Offensivspieler beendete im Sommer seine aktive Karriere beim USC und ist in Zukunft als Sportlicher Leiter weiter in und um die Kampfmannschaft der Kirchschlager aktiv.