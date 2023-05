Wartet auf Kirchschlag das Abstiegsgespenst?

Derzeit drohen der Gebietsliga bis zu drei Abstiegsplätze. Zwei scheinen mit Guntramsdorf und Kaltenleutgeben vergeben. Vom Drittletzten aus Trumau ist die Mannschaft von Trainer Stefan Pürrer nur noch vier Punkte entfernt. „Das Abstiegsthema ist uns bewusst und bekannt“, so Pürrer, der weiter meint: „Wir gehen von zwei Absteigern aus, auch wenn es drei geben kann. Das kann sich ja alles noch ändern in den nächsten Wochen.“

Pürrer stellt sich viele Fragen

Schwierig ist auch die Unsicherheit in dieser Hinsicht. „Da muss der Verband auch Klarheit schaffen“, so Pürrer, dem mehrere Dinge im Magen liegen: „Bei den SC Wiener Neustadt Juniors ist noch unklar, ob sie bei uns in der Liga bleiben, wenn die erste Mannschaft aus der Regionalliga absteigt und was passiert mit Bruck? Das muss klarer definiert sein, wie es weitergeht.“

Verlassen will sich der Coach aber nicht auf diverse Eventualitäten, will mit seiner Mannschaft selbst für Klarheit sorgen: „Wir konzentrieren uns auf uns selber, wollen Punkte machen, dass wir gar nichts damit zu tun haben. Das ist das Hauptziel, dann brauchen wir nicht nachdenken. Dann sind wir auf der sicheren Seite.“