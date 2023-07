Zwei Legionäre sollen Kirchschlags Abgänge kompensieren

Die Pürrer-Elf rüstet sich für die kommende Saison. Der verletzte Marcell Toth und Thomas Wieser, der seine Karriere beendete und in den Vorstand wechselte, rissen eine große Lücke in die Offensive der Kirchschlager. Mit zwei ungarischen Legionären sollen die beiden Abgänge kompensiert werden. Einer davon ist Attila Busai, der auf Profi-Niveau in Ungarn, Schweiz, Schweden und Indien kickte, von dem sich die Verantwortlichen einiges versprechen dürfen und ein klarer Unterschiedsspieler für die Blau-Weißen sein kann.