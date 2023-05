Schon vor zwei Wochen rankten sich Gerüchte über ein mögliches Aus der WNSC Juniors. Faktum ist: Wenn Wiener Neustadt aus der Regionalliga absteigt, braucht es laut Regulativ des Verbandes keine KM II.

Deshalb waren die Juniors in der Online-Tabelle zwischenzeitlich als vermeintlicher Absteiger rot eingefärbt. Die NÖN berichtete aufgrund zahlreicher Nachfragen online. Hauptgruppenobmann Franz Hummer sagte damals: „Nein, die Juniors müssen nicht absteigen. Der Verein hat mich schon zweimal angerufen und dargelegt, dass er die Mannschaft beibehalten will.“

Wir haben uns mit dieser Mannschaft etwas aufgebaut. Das will ich nicht aufgeben.“ Toni Reisner, SC-Vorstand

Am gestrigen Dienstag stellte Vorstand Rainer Spenger in einem Interview in der „Krone“ nun neuerlich ein Aus der Juniors in den Raum: „Vielleicht spielen wir nur noch mit einem Team, lösen die Juniors auf.“ Auf NÖN-Nachfrage meinte Spenger: „Am Ende ist es eine finanzielle Geschichte.“ SC-Funktionär und Mäzen Toni Reisner will an der Gebietlsiga-Mannschaft festhalten, gibt zu Protokoll: „Wenn wir in die 1. Landesliga absteigen, müssen wir eine U23 stellen. Die Juniors sind daher nicht mehr am Kalender, aber wir haben beim Verband um eine Genehmigung angesucht, dass wir die Mannschaft halten wollen. Das NÖFV-Sportreferat wird darüber entscheiden. Nächste Woche wissen wir da mehr“, gibt es von Reisner weiterhin ein klares Bekenntnis zu den Juniors: „Wir haben uns mit dieser Mannschaft etwas aufgebaut. Das will ich nicht aufgeben.“