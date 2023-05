Juniors des Wiener Neustädter SC spielen fix weiter

Die Juniors sind auch nächste Saison sicher in der Gebietsliga vertreten. Das bestätigte Chefcoach Jürgen Riedl gegenüber der NÖN. Zuletzt hatte es ja Spekulationen gegeben, dass die Mannschaft im Falle eines Abstiegs der Regionalliga-Mannschaft eingestellt wird. Dieses Thema ist nun ein für alle Mal vom Tisch. „Wir müssen schauen, wer von der U18 zu uns kommt, wer raufgeht in die Landesliga. Natürlich sind wir jetzt spät dran, aber das hat sich leider alles verzögert“, so Juniors Coach Jürgen Riedl.

