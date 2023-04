Irres 3:3-Remis

Wr. Neudorf - Reisenberg 3:3. Nicht gut war Reisenberg-Trainer Patrick Kasuba auf seine Mannschaft zu sprechen. „Wir hatten eine gute Besetzung, aber die Leistung war in der ersten Hälfte unterirdisch. Das awr extrem enttäuschend, die Leistung katastrophal“, kritisierte Kasuba. So ging Wiener Neudorf schon nach vier Minuten durch Marko Djuric mit 1:0 in Front. Zwar hatte Arif Kilicaslan mit dem 1:1 bald die passende Antwort parat, doch noch vor der Pause bugsierte Alexander Blaha einen Stanglpass ins eigene Tor, womit die Hausherren erneut in Front gingen.

Remis mit Nachspiel?

Nach der Pause riskierte Reisenberg mehr, warf in der Folge alles nach vorne. „Da haben wir fast Harakiri gespielt“, meinte Kasuba. Doch das Risiko machte sich bezahlt. Kilicaslan sorgte für den Ausgleich, Alfred Werner brachte die Gäste dann sogar erstmals in Führung. Die währte aber nur vier Minuten, weil Djuric noch der Ausgleich für Wiener Neudorf gelang. „Einerseits zwei verlorene Punkte, aber sogar das Unentschieden ist glücklich. Das war eine komische Leistung von uns, die vielleicht personelle Konsequenzen haben wird“, kündigt Kasuba an.

Statistik:

Wr. Neudorf - Reisenberg 3:3 (2:1)

Torfolge: 1:0 (4.) Djuric, 1:1 (16.) Kilicaslan, 2:1 (40., Eigentor) Blaha, 2:2 (78.) Kilicaslan, 2:3 (83.) Werner, 3:3 (87.) Djuric

Karten: Seidl (90+3., Gelbe Karte Foul), Jukic (78., Gelbe Karte Foul), Dzafo (82., Gelbe Karte Foul)Werner (86., Gelbe Karte Kritik), Kasuba (90., Gelbe Karte Unsportl.), Tekinsoy (75., Gelbe Karte Foul)

Wr. Neudorf: Stech, Maklad, Dzafo, Cucic, Sticht (75. Janjic), Jukic, Djuric, Krenn, Zimmermann, Tadic (59. Mrkonjic), Ekinci (75. Seidl)

Reisenberg: Kilicaslan, Kilic (71. Simlovic), Tekinsoy, Blaha, Haringer, Werner, Reiter, Egri, Morgenthaler (61. Türkalp), Horvath (79. Richter), Weiss

80 Zuschauer, Schiedsrichter: Christopher Kotsch