Gerechte Punkteteilung

Amstetten Amateure - Statzendorf 1:1. Bereits nach 120 Sekunden nutzen die Gäste eine kleine Unachtsamkeit in der Amstettner Hintermannschaft. Rosenberger setzt einen Ball halbvolley in die Maschen. Doch Amstetten lässt sich durch den Rückstand nicht verunsichern. Es werden immer wieder Möglichkeiten herausgearbeitet. Eine davon bringt den Ausgleich. Jannik Peham ist bei einem Abpraller zur Stelle, nachdem der Schlussmann von Statzendorf einen Schuss von Marcel Moschinger nicht weit genug wegschlagen kann (21.). Es bleibt auch danach ein Spiel mit abwechslungsreicher Chancenaufteilung. In der zweiten Hälfte treffen die Gäste die Stange und Amstetten läuft zweimal alleine auf das Tor zu, scheitert aber jeweils. Amstetten holt nach drei Niederlagen wieder einen Punkt, kann sich diesmal für ein gutes Spiel wieder belohnen, was in den Wochen zuvor nicht gelungen ist.

Martin Mostböck, Trainer SKU Amstetten Amateure: „Wir haben zuletzt keine Ergebnisse geliefert, obwohl wir eigentlich sehr gut gespielt haben. Stazendorf ist nicht umsonst vierter in der Tabelle. Ich denke der Punkt geht für beide Seiten in Ordnung.“

Statistik:

SKU Amstetten Amateure - Statzendorf 1:1 (1:1)

Torfolge: 0:1 (2.) Rosenberger, 1:1 (21.) Peham

Karten: Ramadani (81., Gelbe Karte Unsportl.)

SKU Amstetten Amateure: Hauser, Weinberger, Willersberger Stefan (39. Wimmer), Kupresak (67. Berisha), Willersberger Thomas, Wutzl, Henikl (67. Ramadani), Schuller, Peham (67. Ladan), Haberhauer, Moschinger

Statzendorf: Rosenberger Paul, Priesching, Weiss, Rosenberger Markus, Hahn Lukas, Vanek (76. Krammel), Oberleitner, Kikinger Markus (66. Simicek), Prischink (65. Mader), Kikinger Benjamin, Agcet

195 Zuschauer, Schiedsrichter: Alexander Autherith